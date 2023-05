Ispica. Progetto EduGreen per favorire l’outdoor education

Grazie ad un finanziamento pubblico intercettato dall’I.C “L. da Vinci” di Ispica, sono stati effettuati i lavori finalizzati alla realizzazione di spazi e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.

L’azione PON, denominata “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” è stata portata a termine. “Con l’allestimento di giardini e orti didattici, innovativi e sostenibili nei plessi di Sant’Antonio e San Giuseppe – dichiara il progettista docente Lino Quartarone- sono terminati i lavori di riqualificazione e di arredo delle aree esterne per favorire l’outdoor education. Sono stati effettuati piccoli lavori per l’adattamento, per la preparazione e per la fruizione in sicurezza del terreno delle aree individuate e sono stati allocati arredi e fornite attrezzature didattiche.

Effettuata – continua Quartarone – anche la piantumazione di piante aromatiche e piante da orto, finalizzate a realizzare un percorso olfattivo-tattile aromatico e un sentiero ortivo dalla pianta al frutto, dove gli alunni potranno sperimentare i cicli di crescita necessari a ciascuna specie, l’evoluzione della stessa legata alle stagioni e alle diverse condizioni climatiche, la gestione delle avversità ad opera di patogeni esterni, la raccolta del frutto”.

