Pozzallo. In arrivo il nuovo libro di Michele Giardina

Grande attesa per la presentazione del libro “Immigrazione il grande impiccio” del giornalista – scrittore Michele Giardina.

Dopo avere seguito per oltre due decenni gli sbarchi nella città marinara per il quotidiano “La Sicilia” di Catania, Giardina, con riferimento al tema immane della immigrazione, oggi più che mai di straordinaria attualità, scrive “un saggio coraggioso” – come precisa nel suo commento Giuseppina Pavone – specialista di Politiche sociali.

Lusinghiero anche il parere espresso su questa ultima fatica letteraria dello scrittore pozzallese, dal giornalista–corrispondente di guerra, Fausto Biloslavo:

”L’autore, lavoratore incallito e mastino dell’informazione, spazia dalle ipocrisie europee alle ONG, compresi i colossi dei diritti umani, fino alle porcherie nostrane e allo squadrismo dei talebani dell’accoglienza”.