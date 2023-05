Manutenzione straordinaria impianto di sollevamento a Pagliarelli

Il piano di interventi sugli impianti irrigui del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, prosegue a pieno regime per garantire agli utenti il regolare servizio di erogazione della risorsa idrica per la stagione irrigua. Nei giorni scorsi, si è svolta l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica per un intervento di manutenzione straordinaria eseguito presso l’impianto di sollevamento denominato “Vasca Carnemolla” in Contrada Pagliarelli, per riparare una perdita alla condotta idrica che garantisce il funzionamento e l’efficienza dell’impianto. Nello specifico si è provveduto a liberare il tubo interrato coperto da un multistrato di calcestruzzo, tramite escavatore con martello idraulico pneumatico… per proseguire con la sostituzione di parti di condotta per eliminare la copiosa perdita. Tale intervento è stato realizzato grazie alla manodopera qualificata degli operai consortili addetti alla manutenzione e permetterà di veicolare l’acqua irrigua senza alcuna perdita, ottimizzandone la sua distribuzione per tutta la zona denominata “Alto Cava d’Aliga”.

Sul luogo dell’intervento si sono recati nella mattinata di venerdì scorso, il direttore dei lavori, ing. Donatella Licitra ed il responsabile della Sede consortile di Spinasanta, geom. Silvio Conti, per una verifica dei lavori eseguiti, complimentandosi, altresì, con gli operai consortili per l’ottima fattura del lavoro eseguito a regola d’arte.

