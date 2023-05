Scoglitti. Mpsi, ordine pubblico. Urge consiglio comunale aperto

“Non ne possiamo più. Il problema ordine pubblico diventa sempre più serio per la nostra città. Sono necessarie soluzioni immediate e tempestive. Non si può continuare ad andare avanti così. Non dopo quello che è accaduto ieri pomeriggio a Scoglitti”. Lo dicono il presidente provinciale Mpsi Andrea La Rosa con il segretario cittadino di Vittoria, il consigliere comunale Biagio Pelligra. “I continui atti delinquenziali perpetrati da extracomunitari, molti dei quali clandestini – proseguono entrambi – stanno facendo alzare, e di molto, il livello di guardia. Le drammatiche scene dell’assalto a una tabaccheria del centro di Scoglitti, diffuse sui social e subito diventate virali, ci dicono di come l’emergenza sia arrivata ben oltre la soglia di guardia. L’episodio è accaduto in pieno pomeriggio. Ci sono andati di mezzo, tra gli altri, i proprietari di due auto danneggiate dalla furia cieca di questi due tunisini in preda sicuramente agli effetti di sostanze stupefacenti. Il tabaccaio aggredito ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari, per lui dieci giorni di prognosi. Occorre che l’Amministrazione solleciti ancora di più le forze dell’ordine, occorre convocare con urgenza una seduta aperta del Consiglio comunale, è necessario individuare tutti assieme le migliori soluzioni tese a evitare il ripetersi di fatti così gravi”.

