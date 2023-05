Vittoria e Scoglitti cardio protette, anche Confcommercio presente

Anche Confcommercio sezionale Vittoria ha partecipato, ieri pomeriggio, ai lavori della presentazione del progetto denominato Vittoria e Scoglitti cardio protette aperti dall’assessore Francesca Corbino che ha recato con sé i saluti del sindaco Francesco Aiello, poi intervenuto in corso d’opera, e dell’intera amministrazione impegnata a portare avanti queste tematiche sociali, politiche e sanitarie all’interno del territorio, il tutto in termini di prevenzione e sicurezza nei confronti di ciascun cittadino. Il presidente sezionale Confcommercio, Gregorio Lenzo, ha spiegato che “appena siamo venuti a conoscenza della presenza di defibrillatore automatici esterni all’interno del salotto cittadino di via Cavour, alcuni per altro donati da operatori economici del posto, da subito ci siamo attivati nel contesto di questo progetto al fine di diffondere nella popolazione, insieme con tutti i soggetti coinvolti, la cultura del primo soccorso e ridurre le mortalità per arresto cardiaco. Percorsi – aggiunge Lenzo – che siamo stati entusiasti di promuovere allo scopo non solo di sensibilizzare e formare la popolazione su quelle che sono le manovre di primo soccorso ma anche al fine di mappare e rendere funzionanti i defibrillatori già presenti in città. Anche perché noi, come Confcommercio, da tempo stiamo portando avanti azioni per rivitalizzare i luoghi della nostra città. Ed ecco perché diventa cruciale promuovere pure la sicurezza sanitaria nei luoghi cittadini di maggiore affluenza. Nei mesi scorsi, abbiamo costituito una rete attraverso la sigla di un protocollo d’intesa con l’amministrazione, le scuole e tutti i soggetti coinvolti. E’ una rete che sicuramente rappresenta, innanzitutto, una risposta alla necessità di maggiore sicurezza fornendo informazioni sui comportamenti utili alla prevenzione oltre che sulle varie situazioni che richiedono pronto intervento”.

Sono intervenuti: Daniela Marchi, in rappresentanza di Ottica Marchi, che ha spiegato come, “oltre ad essere specializzati nel benessere degli occhi e della persona che indossa gli occhiali, negli ultimi anni ci siamo avvicinati al mondo del primo soccorso. I corsi organizzati nelle mie gallerie ci hanno aperto alla curiosità e alle domande dei partecipanti, che come me spesso si sono trovati in situazioni di panico”; il cardiologo Sebastiano Lumera, primario al Guzzardi di Vittoria, che ha trattato il tema della prevenzione delle malattie cardiovascolari che rappresentano la prima causa di morte nei Paesi industrializzati, addirittura più dei tumori; il dottor Gaetano Giarratana, specialista in Anestesiologia e Rianimazione, che ha tracciato un excursus del progetto partendo dal corso cittadino nelle scuole al fine di diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso e ridurre le mortalità per arresto cardiaco; l’assessore Giuseppe Fiorellini che ha parlato di un progetto d’innovazione sociale, nel senso che innova il rapporto tra città reale e città legale, e che trova la sua forza ed efficacia nella capacità che Vittoria ha di evocare le sue migliori energie; Luigi Di Stefano, presidente Lions Club Vittoria, che ha chiarito come questo progetto costituisca un percorso ambizioso di prevenzione e di primo soccorso diffuso e che la sfida sarà quella di impegnarsi, adesso, sulla cura, la manutenzione e la fruibilità di questi strumenti salvavita senza dimenticare la divulgazione delle informazioni di pronto intervento e di primo soccorso. E’ emerso, insomma, che in tema di sicurezza e prevenzione sembra che non si faccia mai abbastanza. “Attraverso questi percorsi – conclude Lenzo – possiamo affermare che la città di Vittoria, con Scoglitti, si dota di strumenti importanti di sicurezza sanitaria per costruire processi di promozione legati alla cultura e alla educazione alla salute”.

