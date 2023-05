Video. Far west a Scoglitti, tentata rapina presso tabaccheria

Due stranieri provano una rapina in una tabaccheria, ma qualcosa va storto e la folla li ha quasi linciati. E’ successo nel pomeriggio di ieri a Scoglitti. Scene da far west nella frazione rivierasca, due gli arresti e danni ingenti alle auto parcheggiate nei pressi del locale commerciale preso di mira. Si tratta di due tunisini in evidente stato di alterazione psicofisica. Sono entrati come detto nella rivendita di tabacchi e hanno aggredito il tabaccaio provocando lesioni guaribili in 10 giorni, a cui avevano chiesto una birra, richiesta che il tabaccaio, ovviamente, non poteva soddisfare.

Poi, appena fuori, hanno danneggiato diverse auto e poi linciati dagli avventori.

I carabinieri li hanno posti in stato di fermo e saranno arrestati per lesioni, resistenza a Pubblico ufficiale e danneggiamento.

Il Sindaco Aiello esprime solidarietà al tabaccaio e ai proprietari delle auto rivolgendosi al Prefetto per chiedere il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine”.

Salva