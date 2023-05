I gravi fatti di Scoglitti. Scuderi: “La città sta esplodendo”

“Siamo ormai alla frutta. E tutto ciò anche a causa di un’Amministrazione comunale assente. Il sindaco Aiello, invece di sbraitare contro le opposizioni, dovrebbe dare l’esempio, evitare i toni aspri, le polemiche e soprattutto attivarsi per potenziare il più possibile l’ordine pubblico. La città sta esplodendo tra le sue mani. E manco se ne sta accorgendo”. Lo afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, dopo i gravi fatti verificatisi ieri pomeriggio a Scoglitti. “E’ un momento pesantissimo, in cui occorrono risposte. E, soprattutto, in cui diventa indispensabile la sinergia istituzionale. E Aiello che fa? Invece di lasciarsi andare a ridicoli post su Facebook, che infatti non commenta nessuno, perché lasciano il tempo che trovano, accusando la Destra per un presunto silenzio sull’accaduto (ma si può mai concepire che un primo cittadino formuli un pensiero del genere?), farebbe bene a dirci che fine hanno fatto le mozioni sull’ordine pubblico da me presentate e che sono state fatte bocciare dal Consiglio comunale. Questo è il suo modo di fare politica. In ogni caso, gli suggeriamo di fare subito qualcosa. Una proposta? Potrebbe essere quella di aprire un dialogo con i rappresentanti delle comunità straniere presenti sul territorio. Per cercare di isolare e individuare chi delinque. Non è semplice. Ma da qualche parte bisogna pure iniziare”.

