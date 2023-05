Amministrative in Sicilia. Domenica e lunedì si vota in 128 comuni

Elezioni amministrative alle porte in Sicilia: saranno 1.387.169 i cittadini che verranno chiamati alle urne, in 128 centri dell’Isola, a partire da domenica mattina. I seggi rimarranno aperte dalle ore 7 fino alle ore 23, mentre lunedì chiuderanno alle ore 15. In Sicilia si vota domenica 28 e lunedì 29 maggio, con l’eventuale turno di ballottaggio in calendario domenica 11 e lunedì 12 giugno. Le operazioni di scrutinio dei voti inizieranno lunedì subito dopo la chiusura dei seggi, alle ore 15.

In provincia di Ragusa si voterà in 4 Comuni. Insieme al capoluogo andranno al voto con sistema proporzionale anche Comiso e Modica. Ad Acate si voterà col maggioritario.

Salva