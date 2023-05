KeyJey Ragusa traccia bilancio della stagione appena conclusa

Si può essere soddisfatti dopo una stagione contrassegnata da una retrocessione in Serie A2 e dopo che, anche nelle categorie giovanili come Under 17 e Under 15, i risultati non sono stati all’altezza? Qualche vittoria è arrivata con l’Under 20 ma, certo, poca cosa, almeno sulla carta, rispetto alle stagioni comunque importanti a cui, di recente, eravamo stati abituati. La risposta alla domanda è sì. Perché, al di là di tutto, la stagione trascorsa è stata utilizzata come base per la ripartenza e per la crescita di un gruppo giovanile dotato di pedine interessanti che potrà senz’altro dire la propria in un prossimo futuro. Guarda, dunque, il bicchiere mezzo pieno la KeyJey Ragusa nei vari campionati di pallamano in cui è stata impegnata, tracciando un bilancio di fine stagione. “Lo sappiamo – chiariscono dalla società iblea – i risultati non sono stati buoni ma sicuramente è stato un gruppo, il nostro, che ha guadagnato in altro e che si sta basando per cercare di ripartire con un certo slancio. Ricordiamo, ad esempio, le diverse vicissitudini in A2: all’inizio era stata allestito un roster di tutto rispetto, poi è stato necessario rimodulare il tutto. Per colpa di nessuno, beninteso, ma è andata così. Per cui, gli atleti che sono rimasti sono quasi tutti ragusani eccezion fatta per il portiere Milotta di Agrigento, il classe 2003 D’Arrigo e qualche innesto proveniente da Siracusa, ma sempre under. Per loro la possibilità di costruire un valido bagaglio di esperienza che sarà messo a frutto per il futuro. Abbiamo totalizzato zero punti ma questi ragazzi durante la prossima stagione diranno la loro perché sono cresciuti sia fisicamente oltre che mentalmente. E naturalmente, da questo punto di vista, è stato un anno guadagnato. Per quanto riguarda le squadre giovanili, siamo riusciti a reclutare nuovi atleti e tutto ciò non potrà che agevolare la crescita di questa disciplina sportiva. E’ un gruppo veramente numeroso che sta maturando bene, al di là delle sconfitte”. La KeyJey, poi, nel chiarire che a breve saranno annunciate molte novità per il prossimo anno, sottolinea: “Ringraziamo davvero tutti gli sponsor e i supporter di qualsiasi genere che hanno creduto in noi nonostante i risultati non positivi. Questo ci fa capire che, al di là dei punti realizzati o meno, c’è chi investe apprezzando la bontà di un progetto. E tutto questo ci lascia ben sperare”.

Salva