Strage di Capaci. Sul cippo rievocativo deposta corona d’alloro

Una corona d’alloro è stata deposta, stamani, nel cippo rievocativo la strage di Capaci in cui perse la vita, il giudice Giovanni Falcone, la moglie, Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro.

Alla commemorazione hanno partecipato tutte le Forze dell’Ordine Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Comandante Polizia Locale, e Padre Michele Fidone per la consueta benedizione La cerimonia si è svolta in Piazza Corrado Rizzone, luogo dove è ubicata la lapide in pietra che ricorda la strage di Capaci, avventa il 23 maggio del 1992.

