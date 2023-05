Vittoria, danni da maltempo. FdI: “Amministrazione comunale richieda con delibera stato di calamità naturale”

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia invita l’amministrazione comunale a predisporre e approvare in tempi brevi la delibera per la richiesta dello stato di calamità a seguito del forte vento che si è abbattuto sull’area ipparina danneggiando strutture serricole e intere coltivazioni.

“Vicinanza e piena solidarietà ai produttori – dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – che dopo tre mesi si trovano ad affrontare un’altra calamità naturale. Prima l’alluvione e adesso il forte vento hanno causato gravissimi danni e rischiano di compromettere il futuro del comparto. Per queste ragioni non c’è tempo da perdere e il primo passo da compiere è la richiesta da parte del Comune dello stato di calamità naturale in modo tale da far partire subito la conta dei danni e per dare il giusto sostegno alle imprese”.

“Auspichiamo – concludono i consiglieri – la piena sinergia istituzionale per far fronte a questo ennesimo duro colpo subito dal territorio”.

