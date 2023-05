Modica. Al Giardino della Saggezza iniziative per la terza età

Una bella iniziativa dedicata alle persone della terza età, “protagonisti per un giorno” è un progetto che vuole rendere, partecipi i nonnini della casa di riposo il Giardino della saggezza di Modica rendendoli veri protagonisti. Abbiamo pensato – ha dichiarato la responsabile del progetto, a tutti quei nonnini che vivono in completa solitudine, per questo abbiamo voluto lanciare un messaggio per tutti coloro, anche in età avanzata che riteniamo debbano vivere una vita adagiata, pur nella consapevolezza di convivere con alcuni disagi legati all’età avanzata. Infatti, abbiamo pensato di far svolgere delle attività che li tengono sempre in movimento e soprattutto far sì che possano trascorrere le loro giornate in modo allegro e spensierato. Crediamo che sia possibile un vero cambiamento per una qualità di vita migliore anche in una casa di riposo. Infatti, abbiamo sposato questo progetto con Mariuccia Cannata (Pipitonella) “ho reso importanti i miei nonni” che saranno i veri protagonisti di questa iniziativa, grazie anche alla collaborazione di melody dance e il trio motuka.

