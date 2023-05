Aeroporto chiuso. L’odissea di un modicano. Riceviamo

A causa della pioggia di cenere dell’Etna, la compagnia Ryanair ed altre hanno cancellato e dirottato tutti i voli diretti a Catania, nello specifico il mio volo della Ryanair delle 20.45 è stato dirottato su Palermo con partenza da Roma alle ore 21.30.

La mail che mi era stata inviata diceva che a Palermo il personale di terra avrebbe provveduto a farci salire su dei pullman per accompagnarci a Catania.

Ebbene, arrivato a Palermo alle ore 22.30 abbiamo trovato altre 1500 persone arrivati con voli precedenti al nostro ed il personale non è stato in grado di gestire la situazione a causa di mancanza di pullman. Alle 4.30 di questa mattina ci viene proposto di andare in albergo per poi proseguire per Catania alle 13: Visto che ormai la stanchezza ha preso il sopravvento, ho deciso di fare da solo e sto tornando a Catania a spese mie con un pullman di linea.

