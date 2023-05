Il vento che da qualche ora ha aumentato d’intensità in provincia di Ragusa, fa registrare i primi danni anche a Modica. Oltre a pali, recinzioni e antenne, si è letteralmente spezzato in due un ficus impiantato da decenni in Corso Umberto, nei pressi della Chiesa di Santa Maria del Soccorso. Sul posto i vigili del fuoco.

