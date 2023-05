Un’operazione antidroga è stata effettuata giovedì pomeriggio in un esercizio commerciale di Via Resistenza Partigiana a Modica. L’arrivo dei carabinieri con unità cinofile ha messo in subbuglio residenti e passanti che non hanno perso di vista il locale, dove i militari sono entrati con i cani antidroga, per uscire più tardi portando via due persone. Sarebbero stati rinvenuti, ma questo dovrà essere confermato, droga, soldi e una pistola.

