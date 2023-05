Scerbatura e pulizia a Scicli, intervengono Buscema e Fiorilla

“Lo abbiamo visto in questi anni, continuiamo a vederlo anche con l’amministrazione Marino ormai insediata da circa un anno: la cura della pulizia dei cigli delle strade e la gestione del verde pubblico sono sempre un’emergenza”. Con queste parole, la consigliera comunale di Italia Viva Marianna Buscema e il coordinatore del Partito Socialista Armando Fiorilla sottolineano la situazione attuale della scerbatura e del verde pubblico della città. “Continuiamo nel tempo a trattare la problematica scerbatura come emergenza – dicono – perché si continua a non avere un piano a lunga scadenza, una mappatura, una programmazione che sia adeguata a tenere in modo ordinato sia le borgate che le strade della città di Scicli”. “Sappiamo che l’amministrazione Marino ha fatto un affidamento economicamente rilevante per migliorare la situazione attuale e per questo ho chiesto – spiega Buscema – di sapere quali vie sono state al centro dell’attenzione, quali sono programmate e soprattutto come si continuerà una manutenzione ordinaria perché la vera sfida amministrativa è questa: passare da continue fasi emergenziali a un piano ordinario per avere sempre il territorio pulito”.

“Questo è ciò che attraverso l’interrogazione da me proposta – dice ancora Buscema – ci stiamo ponendo come obiettivo: essere da pungolo ma nello stesso tempo offrire, se l’amministrazione lo vuole, un aiuto per creare un piano di mappatura e vigilanza ordinaria attingendo anche a collaborazioni tra enti pubblici come la Forestale o l’Esa per dare il giusto decoro alla nostra città e non gravare con spese straordinarie sulle spalle della città. La pulizia della città e la manutenzione del verde pubblico non possono essere un’emergenza continua”.

