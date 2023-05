XII edizione del Festival dei Cori Unitre della Sicilia a Modica

È stata un successo la XII edizione del Festival Regionale dei Cori Unitre della Sicilia svoltosi a Modica a cura della locale sede dell’associazione che ha fatto registrare il pienone. Oltre cinquecento i presenti. Insieme al presidente dell’Unitre di Modica, Enzo Cavallo, i saluti istituzionali sono stati portati dal commissario straordinario del Comune di Modica, Domenica Ficano. Sono stati portati, inoltre, i saluti del presidente nazionale dell’Unitre, Piercarlo Rovera, del presidente della Regione, Renato Schifani, del presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e del commissario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza. Nell’ordine si sono esibiti i cori delle sedi di Bagheria, Pachino, Messina, Castelvetrano Salinunte, Niscemi e Modica, sotto l’accompagnamento di maestri che con competenza e apprezzata professionalità hanno diretto i brani eseguiti in maniera impeccabile e seguiti con particolare interesse ed applauditi dal folto pubblico. Le esecuzioni sono state intervallate, prima, dal gruppo Fuoriclasse di Cosenza col coinvolgimento di Giovanni Rosa (socio dell’Unitre di Modica) e, dopo, dal comico Massimo Spata che, con le sue barzellette, ha deliziato la platea. Ai presidenti delle sedi di provenienza dei cori, Mariella Di Salvo per Bagheria, Giuseppe Ancona per Castelvetrano-Selinunte, Basilio Maniace per Messina, Enzo Cavallo per Modica, Maria Grazia D’Agostino per Niscemi e Antonio Pernicone per Pachino, è stata consegnata una targa personalizzata della manifestazione e dei gadget a ricordo di una giornata difficile da dimenticare e della visita fatta alla città della Contea.

Ai maestri, direttori dei cori, Lidia Gammacurta del coro di Bagheria, Mariella Zancana per il coro di Castelvetrano-Selinunte, Giulio Arena per il coro di Messina, Orazio Baglieri per il coro di Modica, Lorena Mangiapane per il coro di Niscemi e Rosanna Russo per il coro di Pachino, è stata, invece, consegnata, da parte del segretario della sede ospitante di Modica, Orazio Frasca, una pergamena della sede Nazionale dell’Unitre.

La manifestazione è stata presentata da Cinzia Vernuccio e a tutti i partecipanti, grazie alla disponibilità del Consorzio di Tutela, è stato offerto il Cioccolato di Modica IGP.La giornata si è conclusa col ballo in compagnia de Y Guisar.

