Comiso, la polizia locale fa lezioni di educazione stradale

Educazione stradale presso la scuola dell’infanzia del Plesso Senia per apprendere fin da piccoli come comportarsi sulla strada. Su invito della stessa scuola, il comandante della Polizia Locale di

Comiso Salvatore Giardina, insieme all’ispettore Raffaele Cassibba e all’assistente Sonia Cubisino e al responsabile provinciale dell’Associazione Vittime della Strada Biagio Lisa, hanno animato una giornata di gioco e studio dedicata agli alunni illustrando le nozioni di base e i comportamenti da assumere quando si circola in strada.

“È questo un progetto che la Polizia Locale porterà in tutte le scuole di Comiso – ha commentato l’assessore alla Polizia Locale Dante Di Trapani – perché è di fondamentale importanza imparare a conoscere i pericoli cui si va incontro circolando per le strade e i comportamenti da assumere per la tutela della propria incolumità e di quella altrui. Meglio se le regole di comportamento si acquisiscono fin da piccoli perché è la migliore opera di prevenzione che si possa effettuare e il gioco è, probabilmente, il modo migliore per i più piccoli per conoscere e rispettare le regole della circolazione stradale che non riguarda solo gli automobilisti ma anche i pedoni e chi utilizza biciclette e altri mezzi privi di motore. Visto l’interesse e la partecipazione dei piccoli, credo sia stata una iniziativa molto utile”.

