Il Ragusa Calcio querela Emanuele Filiberto di Savoia

Il Presidente del Ragusa Calcio, Giuseppe Trapani, ha conferito mandato agli avvocati Fabrizio Cavallo e Francesco Guastella per sporgere querela nei confronti di Emanuele Filiberto di Savoia, proprietario della società Real Aversa, per le gravissime affermazioni divulgate al termine del match che si è disputato a Ragusa e che ha visto protagoniste le due formazioni impegnate nei play out del campionato di serie D.

Filiberto ha lanciato la pesante accusa che i suoi giocatori erano stati avvelenati prima del match disputato all’Aldo Campo, persa dal Real Aversa per sei a zero.

