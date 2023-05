Calcio, il Ragusa ne fa 6 all’Aversa e resta in serie D

Serie D/I -Play out

Ragusa-Real Aversa: 6-0

Marcatori: 21’ Vitelli, 39’ Manfrè; 49′ Manfrè, 61’ e 80′ Meola, 88′ La Place

Ragusa: Pitarresi; Falla (86’ Messina), Cacciola, Pertosa, Strumbo; Cess, Di Stefano, Meola (81′ Iseppon), Vitelli (73’ Napoli); Varela, Manfrè (82′ La Place). All. Raciti



Real Aversa: Russo, Boemio, Di Lorenzo, Nespoli, Bonfini; Del Prete (31′ Petricciolo), Ruggiero (58′ Crispino), Schiavi (59′ M. Strianese), Cavallo (50′ Passariello, 77′ D. Strianese); Formicola (59’ D. Strianese). All. Campana



Arbitro: Viapiana

Il Ragusa affonda il Real Aversa con un risultato tennistico. Un sei a zero che consente agli uomini di Raciti di giocare anche la prossima stagione in serie D, ripagando, quindi, il pubblico di casa, finalmente tornato ad affollare le tribune dell’ “Aldo Campo”. L’Aversa dovrà ripartire dall’Eccellenza. Due le doppiette ragusane di Manfrè e Meola.

Il Ragusa ci prova già all’’11’ proprio con Manfrè che indirizza il pallone in porta ma Russo manda in angolo. Pasticcio difensivo al 21’ ed è gol. Lancio di Di Stefano, il portiere esce tardi e consente a Cess di allungare la palla, ribattuta corta da Russo. Arriva Vitelli e mette dentro. Al 39’ azione perfetta del Ragusa con Cess che trova il corridoio sulla destra per Vitelli, cross al bacio per Manfrè che di testa mette dentro. Nella ripresa Aversa in grande difficoltà e non bastano le sostituzioni di Campana. Al 4’ su angolo di Cacciola Manfrè tocca sotto misura di tacco e mete dentro. Poi è goleada con Meola al 16’ che riceve in area si libera di due difensori e segna il quarto gol. Al 35’ ancora Meola in gol su suggerimento profondo di Cess. Si chiude al 43’ con il neoentrato La Place che riceve tutto solo il cross di Varela dalla destra e trafigge ancora Russo.

Play out:

San Luca-Paternò: 2-0

Play off:

Trapani-Lamezia: 1-0

Locri-Licata: 1-0

Salva