Si presenta il libro “Monterosso Almo dal 1893 al 1962”

Nei locali dell’Auditorium Comunale di via Roma sabato prossimo , 20 maggio, con inizio alle 18 verrà presentato il libro “ Monterosso Almo dal 1893 al 1962 – Settanta anni di storia e di lotte per l’emancipazione dei lavoratori” di Sebastiano Buscema, Giovanni Dinatale e Salvatore Noto. Questo lavoro si ripromette di far luce su un periodo della nostra storia che ha visto nel tempo il sacrificio di tanti uomini e donne impegnati nella lotta per il miglioramento e il riscatto sociale cioè “gli ultimi” che ci riporta a quel mondo dei “vinti” di verghiana memoria. Periodo che sembra lontanissimo ma che in fondo ci separa poco più di un secolo e che, a cominciare dai Fasci siciliani dei lavoratori fino ad arrivare ai giorni nostri, ha dimostrato che è possibile modificare lo “status quo” nonostante le sconfitte subite e malgrado lo strapotere delle classi dominanti. Nel libro si è data vita a luoghi, episodi e persone dimenticate che, pur protagonisti di una piccola storia locale, assumono un importante ruolo che merita di essere ricordato.

