Ispica. Prg consegnato dal progettista da tempo, nessuno lo sa

Gli elaborati del nuovo Piano Regolatore di Ispica, aggiornati con i vincoli del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa, nel novembre 2021 sono stati consegnati dal progettista incaricato, il professor Giuseppe Gangemi (peraltro deceduto a fine aprile). “Da un anno e mezzo giacciono in qualche cassetto di Palazzo Bruno e non sono stati trasmessi al Consiglio comunale che è il titolare dell’esame dello strumento urbanistico”. Lo rileva il consigliere comunale del Partito Democratico di Ispica Gianni Stornello che ha rivolto al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale un’articolata e circostanziata interpellanza.

Al Sindaco il consigliere del PD chiede “quali ostacoli o valutazioni hanno impedito all’Amministrazione comunale la trasmissione degli elaborati di progetto del Piano regolatore aggiornati al Consiglio comunale per l’esame di sua competenza e se non ritiene di trasmettere con urgenza gli elaborati di progetto del Piano regolatore aggiornati al Consiglio”. Al Presidente del Consiglio comunale chiede di “promuovere atti formali e ufficiali per prendere in carico gli elaborati del progetto di Piano regolatore e portarli all’attenzione del Consiglio in tempi brevissimi, comunque tali da consentirne un attento esame preventivo da parte dei consiglieri”.

Stornello afferma che “una pianificazione urbanistica aggiornata è fondamentale per il centro urbano di Ispica e per tutto il suo complesso territorio. La Regione Sicilia si è dotata di una disciplina in materia che ha di fatto superato ed abrogato la precedente”. Il caso di Ispica, spiega Stornello “rientra fra quelli previsti dalle norme transitorie e dalle circolari esplicative della nuova legge che permettono di rifarsi alla vecchia normativa qualora il Piano risulti a tutti gli effetti depositato e sia avviato e concluso l’iter della fase istruttoria: premesse e condizioni evidenti nel caso di Ispica che quindi può proseguire il procedimento in base alla normativa previgente. Perché dico questo? Perché la tentazione di rifarsi alla nuova normativa per redigere quello che la nuova legge chiama PUG (Piano urbanistico generale) non solo può determinare un concreto danno all’erario comunale, visto che comunque il lavoro che ha fatto il professor Gangemi va pagato. Ma buttare nel cestino il PRG e passare al PUG renderebbe inevitabile il riavvio dell’iter, con la conseguente sostanziale mancanza per molti anni ancora di un governo del territorio di Ispica al passo con i tempi e rispondente alle mutate esigenze di natura urbanistica ed economica, tenuto conto che il vecchio Piano regolatore generale ancora vigente risale agli anni ’70-’80”.

Secondo l’esponente del PD “è necessario fare presto perché la Regione in qualsiasi momento può chiudere definitivamente e senza deroghe la fase di transizione fra vecchia e nuova normativa. Anche in questo caso sarebbe inutilizzabile il lavoro svolto dal professor Giuseppe Gangemi al cui studio e ai cui eredi in ogni caso la parcella va liquidata. Devo anche aggiungere – conclude Stornello – che il Consiglio comunale non può essere tenuto allo scuro di un fatto così importante: la pianificazione urbanistica è una delle prerogative del Consiglio. Non informarlo e non coinvolgerlo è un fatto molto grave. È chiaro che il Piano può essere corretto in Consiglio comunale. Io personalmente mi riservo di studiarlo non appena ne avrò la possibilità, avvalendomi delle mie facoltà di consigliere comunale per proporre degli emendamenti se li riterrò necessari”.

Copia dell’interpellanza è stata anche inviata dal consigliere Stornello al Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente della Regione Sicilia.

Salva