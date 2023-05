Anche nel 2023 la Bandiera blu a Marina di Modica

Siamo ancora bandiera blu. Lo avevamo anticipato e da oggi è ufficiale. Le spiagge di Modica scelte fra le migliori 11 siciliane e le 458 più belle d’Italia”.

“Il riconoscimento della Bandiera Blu, ci premia anche quest’anno, afferma il candidato sindaco Maria Monisteri. Sono stati assegnati ufficialmente i riconoscimenti internazionali concessi da Foundation for Environmental Education (FEE) alle località marittime che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio e siamo stati confermati nel novero dei litorali più belli. Lo scorso anno c’era la grande soddisfazione per il traguardo raggiunto; oggi siamo soddisfatti per essere ancora fra le località turistiche balneari italiane più belle, con i migliori servizi, capaci di soddisfare le esigenze di chi vuole godersi il mare”.

“Sono risultati che testimoniano il nostro impegno costante per una Modica sempre più bella, da vivere e da visitare. Anche nelle sue località di mare. E oggi, dopo averlo già preannunciata qualche giorno fa, viviamo ufficialmente l’assegnazione della Bandiera Blu, pronti a fare sempre meglio per confermare la nostra città e il nostro mare, nell’élite del Paese”

