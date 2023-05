20esima bandiera blu per il litorale di Pozzallo

Oggi, nel corso di una cerimonia alla presenza del Ministro del Turismo Italiano, Daniela Santanchè, sono state consegnate 226 bandiere blu ai comuni assegnatari per l’anno 2023.

Per la Città di Pozzallo è la 20^ ed è stata consegnata al Vice Sindaco nonché Assessore al Turismo e alle Politiche per il mare, Raffaele Monte, da parte del Presiedente della FEE, Prof. Claudio Mazza.

È un momento molto bello e significativo che conferma come il nostro litorale venga attenzionato sotto tutti i punti di vista e certificato come tale con il riconoscimento della Bandiera Blu da parte di un organismo che è la FEE.

Quest’ultima rappresenta l’organizzazione internazionale presente in oltre 80 nazioni la quale evidenzia e certifica un percorso di gestione eco-sostenibile in un territorio che premia l’inclusività e l’accessibilità, binomio questo fondamentale per ottenere tale prestigioso riconoscimento che ci responsabilizza sempre di più e che pone le nostre azioni amministrative verso un sistema “comune” capace di puntare sempre più ad un turismo sostenibile.

