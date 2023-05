Anche Ragusa aderisce alla Notte dei Musei sabato sera

Anche a Ragusa il 13 maggio sarà Notte dei Musei: occasione per trascorrere un sabato sera tra cultura e bellezza, opportunità per riscoprire il nostro patrimonio e quindi noi stessi.

Di seguito l’elenco dei siti visitabili:

Siti comunali:

– Castello di Donnafugata e Museo del Costume: 09.00-23.30 (chiusura cassa 23.00). Per tutto il giorno ingresso ridotto a € 4.

– Museo dell’Italia in Africa: 19.00-22.00, ingresso gratuito.

Siti del Parco archeologico di Kamarina e Cava d’Ispica:

– Museo archeologico di via Natalelli: 16.00-22.00, ingresso € 1.

– Parco archeologico di Kamarina: 16.00-22.00, ingresso € 1.

Siti ecclesiastici:

– Museo della Cattedrale: 20.00-22.00, ingresso € 2.

– Museo del Duomo: 20.00-22.00, ingresso € 3.

Inoltre, nella stessa giornata di sabato 13 maggio 2023 si terranno diverse iniziative:

a Ragusa Ibla:

– dalle 20:30 alle 23:30, l’Arte Svelata: ogni 30 minuti visita guidata al prezioso portale ligneo intagliato del Duomo di San Giorgio;

– ore 21:30, Ibla in light Concert: concerto a lume di candela nell’androne di Palazzo Arezzo di Trifiletti.

A Ragusa Superiore:

– ore 17:00, Piazza Matteotti: artista di strada (in caso di maltempo, spostamento alla Libreria Flaccavento);

– ore 18:00, Piazza Matteotti: presentazione del libro “Racconti di Donnafugata” (in caso di maltempo spostamento a Palazzo Garofalo);

– ore 18:00, via Roma: anteprima del festival musicale “A cresta alta”;

– ore 18:00, Ubik Paolino: Note tra le pagine, concerto in libreria;

– ore 20:30, Teatro Leader: concerto della Stagione Melodica “Ritmi e Suoni dal Mondo”.

– ore 9.00-13.00 e 15.00-20.00, Galleria del Centro Commerciale Culturale: mostra “Botanica di Strada”.

