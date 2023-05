Modica. Domenica un inedito “concerto con delitto” al Garibaldi

Il Teatro Garibaldi di Modica è pronto ad ospitare uno degli eventi più particolari della stagione musicale, intitolato “Otto note in nero”. In programma domenica 14 maggio alle ore 18.30, il concerto vedrà protagonista la Chroma Ensemble, accompagnata da un personaggio misterioso, il fatidico Mister O. “Otto note in nero” non sarà un semplice spettacolo, bensì di un vero e proprio “concerto con delitto”. Infatti, durante l’esibizione, Mister O., che ha “orchestrato” un intricato giallo da risolvere, interromperà l’evento, costringendo il pubblico a sciogliere un complicato mistero. Si vivrà un’esperienza interattiva dove lo spettatore agirà come un investigatore, invitato a risolvere il caso insieme a Mister O. e alla Chroma Ensemble. Si potrà, rimanendo seduti al proprio posto, semplicemente muniti dei propri smarthphone, interagire partecipando alle indagini. “Otto note in nero” propone una storia e uno schema completamente originale. Al piacere della musica degli eccezionali musicisti della Chroma Ensemble, apprezzati in tutta Italia con al loro attivo una poliedrica attività concertistica, discografica, compositiva e didattica orientata in più direzioni, si unirà la suspense del giallo, messo a punto da Mister O., abile maestro nell’organizzare misteriosi pranzi e cene con delitto. Un evento unico ricco di colpi di scena che coinvolgerà tutti i presenti che si adopereranno per risolvere il caso, un’esperienza nuova che intrigherà, appassionerà e incuriosirà, stimolando le proprie doti investigative. Prove da analizzare, testimonianze da valutare, enigmi da districare. Lo spettacolo, sconsigliato ad un pubblico minore di 14 anni poiché contiene scene che potrebbero urtarne la sensibilità, sarà un’occasione unica e coinvolgente, misteriosa e accattivante, per sperimentare le proprie abilità e capacità deduttive. “Siamo molto curiosi di ospitare questo particolare ed originale spettacolo – commenta il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi Tonino Cannata – Vivere l’emozione di un’indagine in Teatro grazie a Mister O. sarà un’esperienza veramente coinvolgente, e farlo durante il concerto della Chroma Ensemble, con la loro splendida musica, renderà tutto ancora più originale e affascinante”.

La Chroma Ensemble è formata da Josè Massaro – violino/mandolino; Marina Zago – violino/mandolino; Michela Bonavita – viola; Jascha Parisi – violoncello; Giuseppe Blanco – contrabbasso; Giovanni Cascone – trombone/flicorno; Gianluca Abbate – pianoforte/fisarmonica; Marco Cascone – arrangiamenti/pianoforte/fisarmonica, tutti musicisti accomunati dall’idea che il quintetto d’archi, soprattutto se arricchito dalle sonorità del pianoforte, della fisarmonica e di ottoni come il trombone e il flicorno, possa eseguire qualsiasi repertorio musicale, restituendo lo spirito originale del brano e al tempo stesso conferendogli la cifra della sua inconfondibile eleganza.

