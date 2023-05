Campionati Studenteschi di volley. A Palermo si impone Modica

Le Cadette della Scuola Media – I.C. “Giacomo Albo – Giovanni XXIII” di Modica hanno vinto a Palermo la Finale Regionale di volley ai Campionati Studenteschi. Il sestetto della dirigente scolastica Fernanda Grana, si è imposto per 2 set a 0 contro la squadra di Resuttano.

Il successo ottenuto sulle nissene è stato netto, con il sestetto modicano che ha dominato in entrambi i set come dimostrano i punteggi finali ( 25-18 e 25-18). Ora appuntamento, dal 21 al 25 Maggio prossimi, in Abruzzo, dove si dovranno misurare con le pari età di tutta Italia per la fase Finale Nazionale. Una cavalcata inarrestabile, quella delle ragazze della “Giovanni XXIII” di Modica che, di seguito, hanno vinto la fase comunale, poi la fase provinciale, quella interprovinciale ed infine, Nella fase regionale hanno messo sotto in ordine le quotate atlete di tutta la Sicilia. Festa di Sport, ma anche di amicizia, lealtà, quella che ha accomunato nelle varie fasi atlete di diverse scuole e di diverse città, il cui obiettivo è stato certamente quello di vincere, ma con sano agonismo e nel rispetto delle regole, dopo aver profuso il loro massimo impegno. Campionati Studenteschi, appunto, di studenti che anche nelle attività sportive mettono in campo i principi che a scuola quotidianamente imparano: il rispetto dell’altro, l’osservanza delle regole, la lealtà, l’impegno e il coraggio. Il Direttore Generale, Giuseppe Pierro, e l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ambito Territoriale di Ragusa rappresentato da Viviana Assenza, sono entusiasti per il traguardo conseguito, la coinvolgente ed appassionata Referente Provinciale Prof.ssa Katia Bruno, l’infaticabile Referente d’Istituto Prof.ssa Fabiola Moncada, il Primo Collaboratore del Dirigente Ins. Giuliana Spadaro, i Docenti di Ed.Fisica e non, che hanno sempre collaborato per sostenere l’impegno delle nostre campionesse ed anche l’Ufficio di Segreteria, per l’importante supporto organizzativo.

