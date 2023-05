Il musicista modicano Giorgio Rizza ai microfoni di IMD Radio

Il modicano Giorgio Rizza, pianista, direttore e didatta è stato ospite IMD RADIO, per testimoniare una serie di importanti quanto peculiari esperienze musicali: il pionieristico lavoro (dalla metà degli anni ’90 e per quasi 15 anni) in nome della riscoperta e rivalutazione del compositore Pietro Floridia, suo concittadino, (al quale il progetto IMD MUSIC & WEB dedicherà prossimamente due album), l’incarico quinquennale da parte del Ministero degli Esteri per rappresentare la cultura musicale italiana e soprattutto la nostra didattica musicale in Eritrea. Nel corso della lunga intervista, Rizza ha ripercorso la sua carriera professionale fino ai giorni d’oggi raccontando la creazione (2018) e la direzione del Modica Gospel Choir, tra i più rappresentativi, tanto da essere chiamato a collaborare ad eventi nazionali ed internazionali tra cui la registrazione (con altri sei cori Gospel, nell’ambito del progetto Let’s sing Gospel Connection, e la partecipazione di star mondiali quali Norma Fantini, Jnr Robinson e Giorgio Ammirabile) del brano conclusivo nella scaletta di questa trasmissione:, il celebre: “You raise me up”.

