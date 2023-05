“Khadra”, sabato inaugurazione a Pozzallo della mostra dell’artista Muse yusuf

“Khadra” è il titolo della mostra che verrà ospitata presso lo Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo, il prossimo sabato 13 maggio e fino al 9 giugno. Alle 18 l’attesa inaugurazione alla presenza dell’artista Khadra Muse Yusuf. L’esposizione è curata da Francesco Lucania. Le opere di Khadra attraggono il visitatore e lo trasportano in un mondo quasi surreale. Il mondo di Khadra è composto da tanti tasselli culturali e artistici che compongono il mosaico degli intrecci culturali umani. Un mondo che, apparentemente può sembrare diverso dal nostro, in realtà, il linguaggio dell’arte e della cultura sanno toccare gli elementi emotivi di qualsiasi essere umano. I colori delle sue opere, esprimono una solarità interiore, trasmettono una luce particolare dei luoghi della sua infanzia. All’inaugurazione sarà presente l’Assessore alla Cultura del Comune di Pozzallo, Stella Morana: “I quadri di Khadra emozionano. Essi – commenta l’esponente dell’amministrazione pozzallese – comunicano una vivacità e un desiderio di vita che non passano inosservati, infondono quel coraggio che si deve avere per ricominciare e ripartire da zero, quella capacità di mantenere le proprie radici, pur continuando a girovagare per il mondo”.

Khadra Muse Yusuf ha svolto la sua attività in molti paesi tra i quali Kenya, Inghilterra, Canada, Italia. Le sue opere sono esposte in alcune collezioni pubbliche e private di Londra, Oxford, Montreal, Toronto, Nairobi, nonché in molte città italiane. Da oltre dieci anni vive e lavora a Modica. Partecipa attivamente all’attività artistiche e culturali del territorio ibleo, creando un sodalizio con altri artisti locali. Nel suo curriculum molte mostre personali e partecipazioni a svariate collettive.

