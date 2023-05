Nigeria. Imbarcazione si capovolge: 15 bambini morti e altri 25 dispersi

g.r.

Le autorità nigeriane hanno confermato stamane che 15 minori sono annegati dopo il capovolgimento di un’ imbarcazione che stava attraversando Il fiume Shagari situato nello stato settentrionale di Sokoto. Secondo fonti locali, i minori residenti nel villaggio di Dundeji stavano andando a caricare legna da ardere dalla boscaglia situata dall’altra parte del fiume, dove a metà circa della traversata a causa del sovraffollamento si è capovolta. Il funzionario locale, Aliyu Abubakar, ha riferito che, delle 15 vittime, 13 erano ragazze. Tutti i corpi sono stati recuperati dalle squadre di soccorso, mentre altri 25 minori risulterebbero ancora dispersi. Le autorità locali, hanno annunciato che oggi è stata avviata un’indagine da parte della polizia per chiarire le circostanze del naufragio. I bambini del villaggio sono soliti attraversare quotidianamente il fiume per cercare legna da ardere, che poi rivendono nelle comunità circostanti viste le precarie condizioni economiche delle loro famiglie. Emerge che i naufragi sono frequenti nella zona a causa dei mezzi fluviali in pessimo stato di conservazione, ma anche per la mancanza di controlli e per l’irresponsabilità diffusa nella regione.

Salva