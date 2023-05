Modica, morta la mamma del collega Antonio Di Raimondo

Grave lutto per il giornalista Antonio Di Raimondo, direttore del Corriere di Ragusa: è deceduta, infatti, la mamma, Giovanna Ficicchia, già operatrice presso l’Ospedale Maggiore, da qualche anno in quiescenza. Da alcuni mesi ammalata ed assistita amorevolmente dal figlio, in passato aveva sofferto la morte dell’altro suo figlio e del marito. I funerali saranno celebrati lunedì, alle 10, nella Basilica Madonna delle Grazie. Ad Antonio e ai suoi familiari le condoglianze di RTMNEWS.

