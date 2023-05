Comiso. Consegnati lavori di riqualificazione centro storico.

“Un milione e mezzo di euro per riportare il centro storico al suo antico splendore, valorizzando le arterie principali con la pietra di Comiso”. Lo dichiarano il sindaco, Maria Rita Schembari, e il suo Vice, Roberto Cassibba.

“Saranno consegnati lunedì 8 maggio i lavori di riqualificazione del nostro centro storico – spiega Cassibba – per i quali abbiamo ottenuto tramite PNRR un finanziamento di un milione e mezzo di euro. Alcune delle vie più importanti saranno riqualificate e riportate all’antico splendore della pietra di Comiso, in un triangolo ideale che unisce la piazza, la Chiesa Madre, il Santuario di San Francesco all’Immacolata e, da quest’ultimo, direttamente alla Chiesa dell’Annunziata. Le vie interessate – aggiunge Roberto Cassibba – saranno la via Virgilio, la via degli studi, la via Matrice, la via canonico Flaccavento ed altre zone come ad esempio il sagrato della Chiesa Madre e l’androne della biblioteca comunale Fulvio Stanganelli”.

“ Si tratta di interventi importanti – dichiara Maria Rita Schembari – non solo per l’investimento economico, ma soprattutto per la valenza storico monumentale del ripristino di siti e vie che possono e devono diventare di particolare attrattiva per i residenti e per i visitatori che vorranno vedere le nostre bellezze. Proprio in merito ai visitatori, è un motivo d’orgoglio potere annoverare nel breve volgere di due mesi, tremila presenze nel nostro Museo Civico di Storia Naturale che, grazie alla gestione integrata dei servizi tra Comune, Logos e Civita, ha migliorato l’offerta con molteplici servizi e orari appetibili per visitatori e turisti”.

