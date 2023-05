Calcio, serie D. Ragusa batte la Vibonese e va ai play out

Ragusa- Vibonese : 3-0

Marcatori: 28’ Pertosa; 49′ Cess, 72 Pertosa

Ragusa: Pitarresi; Iseppon (90’ Bozzanga), Napoli, Strumbo, Pertosa; Cess, Meola, Cacciola; Randis (35’ Marin), Varela, Manfrè (70’ La Place). All. Raciti

Vibonese; Mengoni (70′ Bottino); Sparandeo, Bonnin, Lia; Amabile (46′ Hernaiz), Ayad (60′ Palazzo), De Marco (46′ Anzelmo), Giammarinaro; Szymanowski, Albisetti (46′ La Torre), Scafetta. All. Modica

Arbitro: Mazzoni di Prato

La classifica avulsa consente al Ragusa di entrare nei play out. L’undici di Raciti batte la Vibonese per tre a zero e grazie alla contemporanea sconfitta del Paternò potrà giocarsi il prologo dal campionato per tentare la salvezza. Gli avversari saranno quelli dell’Aversa ed i ragusani potranno giocare per due risultati. vittoria o pareggio.

Con una Vibonese che non aveva nulla da chiedere, il Ragusa è sceso, invece, in campo motivato ed aggressivo.

Al 27’ azione di Cess sulla destra, palla al centro per Meola che costringe in angolo Mengoni. Il corner calciato da Manfrè trova Pertosa pronto all’appuntamento di testa ed è il vantaggio ragusano. Al 43’ miracolo di Pitarresi che salva la porta su incursione di Szymanowski. Nella ripresa al 4’ Cess ruba palla a centrocampo e si invola. Il suo destro trafigge Mengoni in uscita. Al 27’ angolo di Meola, Pertosa è sul secondo palo ed appoggia in rete per il tris. Sul finire errore di Marin, solo sotto porta, che manca il quarto gol.

Le partite dell’ultima di campionato:

Santa M. Cilento-Mariglianese: 2-1

Canicattì-Castrovillari: 1-1

Acireale-S. Agata: 1-1

Lamezia-Cittanova: 4-1

Trapani-Catania: 1-0

Ragusa-Vibonese: 3-0

Aversa-Locri: 2-1

San Luca-Licata: sospesa e rinviata a lunedì

Sancataldese-Paternò: 1-0

La classifica

Catania 88 (Promosso in Lega Pro)

Locri 57

Trapani 54

Lamezia 54

Sant’Agata 52

Sancataldese 52

Licata 49*

Vibonese 47

Santa M. Cilento 45

Canicattì 45

Acireale 41

Castrovillari 41

Ragusa 37 (play out)

Aversa 37 (play out)

Paternò 37 (play out)

San Luca 37* (Play out)

Cittanova 27 (retrocesso in Eccellenza)

Mariglianese 24 (retrocesso in Eccellenza)

Salva