Ginnastica aerobica: Giulia Cappello della Motyka Modica si fa onore al campionato nazionale FGI “Gold Junior”

Una bella esperienza e un onorevole quattordicesimo posto al campionato Nazionale FGI “Gold junior” di ginnastica aerobica per Giulia Cappello (nella foto).

La giovane ginnasta tesserata per la Motyka Modica, infatti, ieri a Porto Sant’Elpidio, si è ben comportata in una manifestazione a livello nazionale, dove si è confrontata con atlete molto più esperte di lei in quella che è considerata la categoria più difficile della disciplina.

L’atleta della Motyka, si è difesa con orgoglio e determinazione, sfoderando una buona performance in una competizione di altissimo livello.

Una esperienza positiva per la ginnasta modicana, che al di la del buon risultato ottenuto, ripaga di tutti i sacrifici. Giulia Cappello, infatti, passo dopo passo sta dimostrando la sua crescita esponenziale, che grazie alla sua costanza e alla sua determinazione lascia ben sperare per il futuro.

