“AdotTiamo”, giornata dell’adozione per i cani in cerca di famiglia

Sabato 13 maggio a Modica e Ragusa sarà possibile adottare un cane grazie alla collaborazione tra il PetStore delle due città e le associazioni che si occupano degli amici a quattro zampe. L’evento dedicato ai “pelosoni” dei canili avrà inizio a a partire dalle 10:00 fino alle 13:00 e poi di nuovo dalle 17:00 alle 19:00. La giornata dell’adozione si svolgerà presso il PetStore Conad di Modica in Via della Costituzione n.25 con la collaborazione dei volontari dell’associazione “Il Rifugio di Giulia”, mentre a Ragusa in Via Principessa Mafalda Di Savoia 1, con i volontari dell’associazione “Leidaa”.

Il pubblico potrà scegliere uno dei cani presenti e richiedere l’adozione direttamente ai volontari. Gli amici a quattro zampe vi aspettano.

