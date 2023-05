India. Kerala, casa-galleggiante si capovolge: 21 morti

Almeno 21 persone sono morte dopo che un’imbarcazione che fungeva da casa galleggiante occupata da 35 persone, quasi tutte minorenni, si è capovolta nello stato del Kerala, nel sud dell’India. L’incidente è avvenuto vicino alla spiaggia di Tuvalthiram, situata nel distretto di Malappuram. Si ritiene che il numero delle vittime possa aumentare perché diverse persone sono rimaste intrappolate sotto la barca. Inoltre, finora non si conoscono le cause che hanno portato al tragico incidente, mentre sono in corso le indagini della polizia. Oltre alle varie forze specializzate, i residenti della zona si sono mobilitati per aiutare i soccorritori a sollevare la barca e riportarla a riva. “Condoglianze alle famiglie dei defunti”, ha detto il primo ministro indiano Narendra Modi. L’ultima volta che un evento simile si è verificato in India (di notevole entità) è stato nel maggio 2021, quando due barche sono affondate al passaggio del ciclone Tauktae, che ha causato la morte di 145 persone.

