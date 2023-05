Ragusa. Grande successo di pubblico per “Festacrante in via Roma”

Il centro storico di Ragusa è stato nuovamente il palcoscenico di un grande evento, che ha visto la partecipazione di molti cittadini e turisti del territorio ibleo. La terza iniziativa di Festacrante, intitolata “Varietà in centro”, si è svolta ieri sera con grande successo, grazie alla presenza degli attori della Compagnia G.o.D.o.T. La compagnia teatrale ragusana, diretta da Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso, ha animato con il loro spettacolo gli spazi di via Roma, trasformandoli in un teatro a cielo aperto.

L’evento ha visto la partecipazione di molti cittadini, che si sono divertiti molto grazie alle gag, sketch, macchiette e scene comiche proposte dagli attori. Il pubblico presente ha apprezzato molto anche gli ospiti d’eccezione della Compagnia G.o.D.o.T., pronti a sfoderare una satira pungente e provocatoria dedicata alla situazione politica ed elettorale attuale.

“Anche la terza iniziativa di Festacrante è stata un grande successo – dichiarano gli organizzatori del comitato spontaneo di commercianti “Le botteghe di via Roma” – Siamo felici di aver portato un evento così importante nel centro storico di Ragusa, che ha offerto ai cittadini e ai turisti del territorio ibleo l’opportunità di scoprire e vivere la città in maniera diversa, immergendosi nella cultura locale e vivendo un’esperienza unica”.

La rassegna “Festacrante in via Roma” offre infatti un’opportunità unica di vivere la città in maniera diversa, scoprendo la cultura locale e godendo di spettacoli di altissimo livello. Molto bravi gli artisti che stanno animando la rassegna artistico-culturale ogni venerdì in centro storico, in particolare in via Roma, con il patrocinio del Comune di Ragusa. Gli spettacoli sono gratuiti e prima degli appuntamenti diventa piacevole passeggiare in via Roma, fare shopping nei negozi, per poi attardarsi dopo magari per restare a cena fuori.

“La rassegna sta facendo registrare molta partecipazione e numerosi apprezzamenti per gli eventi proposti – affermano gli organizzatori – Stiamo contribuendo a trasformare il centro storico e commerciale di Ragusa in un luogo di incontro affascinante e una reale alternativa alle solite attività di svago. Vogliamo offrire ai cittadini e ai turisti del territorio ibleo l’opportunità di scoprire la bellezza della nostra città e della nostra cultura, attraverso spettacoli di altissimo livello”.

La rassegna artistico-culturale “Festacrante in via Roma” è stata inaugurata il 21 aprile e si concluderà il 20 ottobre. Gli organizzatori invitano tutti i cittadini e i turisti del territorio ibleo a partecipare ai prossimi eventi, che promettono di essere altrettanto coinvolgenti e divertenti.

