Ciclismo. Il giovane Brancato della Amo in spolvero in Toscana

Straordinari risultati quelli ottenuti da Luca Brancato, alfiere dell’Almo Nial Nizzoli, all’Eroica juniores nations cup che si è corsa durante lo scorso fine settimana in Toscana. In qualità di componente della rappresentativa siciliana, Brancato è arrivato al cinquantesimo posto in classifica generale, al 23esimo per quanto riguarda la classifica dei giovani e quinto a livello nazionale tra gli italiani di primo anno. “Possiamo senz’altro dire, alla luce di questi risultati –afferma Giuseppe D’Aquila per l’Almo Nial Nizzoli –che Brancato è andato alla grande in una categoria per lui nuova e ancora di più perché si è confrontato, in questa circostanza, con i nazionali più forti d’Europa,quelli che, al momento, in assoluto riescono a dimostrare di essere i migliori. Un ottimo risultato, dunque, anche in prospettiva, guardando la classifica che testimonia la notevole crescita fatta registrare da questo ragazzo”.Grande, ovviamente, la soddisfazione dello staff tecnico con in testa il diesse Giorgio Scribano per la componente siciliana e il ds Primo Borghi per quella emiliana. Soddisfatto pure il patron Auro Nizzoli e il presidente della squadra siciliana, Salvatore D’Aquila, visto che Brancato ha portato lustro ai colori della nostra isola.

