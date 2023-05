Oltre 250 studenti delle medie inferiori hanno visitato i laboratori dell’istituto Principi Grimaldi di Modica

L’istituto Principi Grimaldi di Modica ha fatto centro con l’open day organizzato nei giorni scorsi con l’obiettivo di accogliere e coinvolgere nelle attività didattiche circa 250 studenti delle scuole medie di primo grado del territorio. L’evento ha permesso ai giovani studenti di conoscere a fondo tutte le opportunità che l’istituto scolastico offre, a partire dai suoi quattro percorsi formativi: Alberghiero, Agrario, Ottico e Benessere.

L’open day è stato un successo, destando la loro curiosità degli studenti per le varie sezioni dell’istituto. I ragazzi sono stati accolti da studenti del Principi Grimaldi in divisa che si sono occupati di mostrare loro i laboratori e di illustrare le attività che si svolgono in ciascuna sezione.

La sezione Alberghiero ha mostrato le competenze necessarie per organizzare grandi eventi, per preparare deliziosi piatti e svolgere servizi di sala e bar, mentre la sezione Agraria ha dimostrato come avviene la coltivazione alberi da frutto e piante aromatiche e come si svolge il processo di produzione della birra. Grande interesse ha riscosso pure la sezione Ottico, i cui docenti e studenti hanno mostrato una grande competenza nell’utilizzo delle attrezzature di laboratorio.

L’evento ha anche permesso di presentare la nuova sezione dell’istituto, compresa quella dedicata agli Operatori del Benessere, nata dalla collaborazione tra il Principi Grimaldi e la scuola professionale Esfo. Grazie all’articolazione in due cicli di studi, questa sezione permette di conseguire ben tre titoli spendibili sia nel mondo del lavoro che per continuare il percorso di studi all’università. Inoltre, gli studenti possono scegliere tra due specializzazioni: estetica ed acconciatura. Un’ottima partecipazione si è riscontrata anche per la sezione dedicata agli Operatori del Benessere, i cui docenti hanno effettuato delle dimostrazioni pratiche sia per trucco che per acconciatura.

Il Grimaldi si pone non solo come scuola all’avanguardia grazie agli attrezzati laboratori ma anche come un’opportunità per gli scambi internazionali. Grazie ai programmi Erasmus+ gli studenti possono effettuare numerosi stage presso aziende del territorio e all’estero, acquisendo così una preziosa esperienza professionale.

Grazie alla sua offerta formativa diversificata, all’attenzione costante rivolta alle esigenze del territorio e al fatto che l’Istituto sia uno dei primi in Sicilia per le sue capacità di accompagnare gli studenti per l’inserimento nel mondo del lavoro, il Grimaldi rappresenta una scelta vincente per chi vuole costruire il proprio futuro professionale, come ribadito anche dal dirigente scolastico Bartolomeo Saitta che ha sottolineato che “questa iniziativa è stata un grande successo e siamo molto felici di aver potuto mostrare ai giovani studenti del territorio tutte le opportunità che l’istituto offre. Siamo convinti che la scuola debba essere un luogo di formazione e crescita per i nostri ragazzi, e non c’è niente di meglio che far loro conoscere da vicino la realtà dell’istituto per aiutarli a scegliere il percorso di studi più adatto alle loro passioni e ai loro interessi”.

