Vittoria. Polizia Locale aggredita in Piazza del Popolo

Agenti della Polizia Locale sono aggrediti in Piazza del Popolo lo scorso primo maggio a Vittoria. L’episodio è reso noto da Fratelli d’Italia che chiede alla città di reagire dinanzi a questi atti che offendono le istituzioni, la divisa e tutti i vittoriesi onesti. “Altresì esprimiamo solidarietà agli imprenditori che negli ultimi giorni hanno subito, anche in pieno centro, furti e danneggiamenti e alla famiglia di un adolescente aggredito e colpito al volto. Siamo già intervenuti chiedendo un potenziamento della sicurezza in città. In estate vi è stato un rafforzamento del contingente della polizia di Stato in provincia e auspichiamo che i prossimi concorsi banditi per volontà del governo nazionale possano accrescere in maniera ulteriore gli uomini e le donne delle forze dell’ordine in servizio in città; a ciò devono essere aggiunti necessari investimenti sulla videosorveglianza”.

