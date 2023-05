FdI Vittoria su regolamento definizione agevolata liti pendenti

Il regolamento per la definizione agevolata delle liti pendenti, un provvedimento che discende dalla volontà del governo nazionale, è stato approvato dal consiglio comunale ipparino ma rischia di essere vanificato. Infatti, come denuncia il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, è stato approvato oltre il tempo massimo concesso ai Comuni per aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

“L’incapacità dell’amministrazione Aiello – dicono i consiglieri Vinciguerra, Cannata, Scuderi e Zorzi – è evidente e viene negata una importante possibilità ai cittadini”.

“Mentre da una parte il governo pone in essere una misura per i cittadini dall’altro ci si scontra con amministrazioni incapaci che approvano oltre i termini il regolamento – aggiungono i consiglieri -. Con un rimpallo stucchevole di responsabilità tra la maggioranza e l’amministrazione si è giunti a questo epilogo. Una maggioranza spaccata e assente, così come lo era nella prima convocazione della Commissione Bilancio per affrontare il tema ove vi erano – tranne la consigliera Sallemi – tutti consiglieri di opposizione. Anche ieri sera solo la responsabilità del nostro gruppo ha permesso, per l’approvazione della convenzione Fua, il mantenimento del numero legale perché i consiglieri di Aiello disertano sistematicamente l’aula e faremo richiesta per valutare profili di decadenza per via di assenze ingiustificate e reiterate”.

