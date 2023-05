Tornano i ladri nelle vetrine del centro storico di Vittoria

Sono tornati. E, purtroppo, continuano a causare danni. Sono i ladri che in pieno centro storico non fanno registrare più alcun tipo di remora e, anzi, svuotano le vetrine. E’ quanto accaduto ieri in mattinata al negozio di regali Samsara di via Bixio-via Carlo Alberto. Proprio qui, in via Carlo Alberto, è stata sfondata una teca in vetro e rubato quello che c’era all’interno. A esprimere preoccupazione è il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo. “Purtroppo – dice – la storia si ripete. Esprimiamo vicinanza per l’accaduto ai titolari dell’esercizio commerciale in questione. Dopo qualche giorno di relativa calma, si registrano episodi fortemente lesivi in danno alla categoria. Una situazione pesantissima. Serve fare quadrato per riuscire a individuare le opportune contromisure. Le forze dell’ordine svolgono già un lavoro difficile e sono anche in debito di unità operative. E però è necessario individuare delle soluzioni efficaci per evitare che questi episodi tornino a ripetersi. Così come detto in più di una occasione, riteniamo che legalità e sicurezza siano delle condizioni necessarie in uno stato di diritto per l’affermazione della stessa imprenditorialità”. Interviene anche il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. “Ci rendiamo conto – afferma – che a Vittoria, così come in altri centri storici di Comuni della provincia, si registrino problemi che possono diventare pesanti. Dobbiamo cercare di spegnere queste micce sul nascere per evitare che il fenomeno diventi esplosivo. Noi, come associazione di categoria, siamo pronti a fare la nostra parte con l’ausilio di tutti i soggetti in qualche modo titolati a intervenire”.

