Comiso. Altra rissa ieri in Piazza Fonte Diana

“Ci risiamo. La città di Comiso continua a essere abbandonata a se stessa. Lo testimonia l’ennesima rissa verificatasi ieri sera all’interno di un locale della piazza Fonte Diana. A dire il vero, la rissa prima è montata all’esterno e poi si è trasferita dentro il locale in questione con grave disagio per i presenti e per il titolare, a cui va la mia solidarietà, che si è visto costretto a subire gli eventi senza poter fare nulla. Continuiamo a dire che manca quell’attenzione che bisognerebbe prestare a situazioni del genere visto che non è la prima volta che accadono di questi episodi. Continuiamo a dire che ci vuole un modo di fare deciso per garantire sicurezza. Qui non è un problema di bianchi, neri, gialli, rossi. Qui è un problema legato a chi delinque. E queste persone, nella nostra città, non devono avere spazio, come, invece, purtroppo, sempre più spesso è accaduto di recente e i fatti di ieri sera ne sono l’ulteriore riprova”. E’ quanto afferma il candidato sindaco di Comiso, Salvo Liuzzo, che chiarisce di avere inviato una richiesta urgente d’incontro al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, a cui esporre le difficoltà esistenti. “La comunità comisana è da un lato basita da questi episodi – continua Liuzzo – dall’altro stanca di dovere continuare a subire. Ci vogliono politiche adeguate, ci vogliono scelte precise. Continuiamo a rimanere preda dell’onda degli avvenimenti. Ed è chiaro che così non può andare”.

