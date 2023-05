Anffas Modica visita il Comando dei Vigili del fuoco di Ragusa

I ragazzi dell’Anffas di Modica sono tornati a far visita ai vigili del fuoco di Ragusa. Dopo un breve video esplicativo, in cui venivano mostrate le funzioni del Corpo (che vanno ben oltre lo spegnimento degli incendi, ma lo vedono impiegato anche nel salvataggio di persone e animali) si é passato alle dimostrazioni pratiche: i ragazzi dell’Anffas hanno avuto modo di vedere come funziona un automezzo ed anche i vari strumenti, come ad esempio un cuscino pieno d’aria che serve ad alzare in caso di sinistro le lamiere dell’auto e quindi liberare chi sia rimasto incastrato sotto. Infine, i ragazzi hanno avuto modo di provare la divisa ed azionare l’idrante. Questa visita, che segue a quella già fatta ai carabinieri e alla guardia di finanza di Modica non ha solo una funzione “ludica”, per quanto piaccia ai ragazzi, ma ha anche la funzione di educarli alla legalità e alla cittadinanza attiva. Ecco perché viene svolto regolarmente, rivelandosi sempre una piacevole esperienza.

Salva