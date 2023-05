Modica. Sabato la commedia “Andy e Norman” al Garibaldi

Si ride di gusto sabato 6 maggio alle 21:00 al Teatro Garibaldi grazie alla commedia “Andy e Norman”, una commedia in 2 atti di Neil Simon diretta da Riccardo Tona ed interpretata dalla compagnia Hobby Actors. Andy e Norman è un divertente lavoro di Neil Simon, il grande drammaturgo e sceneggiatore di New York i cui lavori sono stati tradotti e rappresentati in tutto il mondo. La vicenda è incentrata sul rapporto fra tre personaggi Andy, Norman e Sophie e alle loro vicende personali. Andy e Norman sono amici, colleghi e coinquilini e scrivono per giornali di cronaca ma all’improvviso nella loro vita entra una donna che lascerà senza fiato Norman, il quale ne rimarrà estasiato; compito di Andy sarà invece quello di ricondurre Norman alla ragione. Si intreccia, quindi, un rapporto a tre, in cui i personaggi si muovono all’interno delle maglie di una trama ricca di situazioni esilaranti. Il testo illustra con armonia e sarcasmo le nevrosi dell’uomo contemporaneo, esaltandone i toni più comici. La commedia è prodotta in collaborazione con la Fondazione Teatro Garibaldi.

Con

Giorgio Di Martino, Riccardo Tona e Graziana Terranova

Regia Riccardo Tona

Scenografia Maria Rosa Carpinteri

Realizzazioni musicali Giuseppe Guarneri

Assistente di scena Alessandra Pitino

Audio e Luci Giovanni Peligra

