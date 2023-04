Amministrative a Modica. Monisteri si presenta alla città

Maria Monisteri, dopo Nino Gerratana e Ivana Castello, si presenta alla città. Sabato era stata la Castello ad accendere i riflettori sulla sua candidatura a sindaca con la presenza in città di Cateno De Luca che la sosterrà con la sua lista “ Sud chiama Nord”. Sempre sabato Nino Gerratana aveva completato e consegnato ufficialmente , per primo, le proprie liste presso la segreteria comunale. Oggi è stata Maria Monisteri in un Giardino della Contea che ha avuto serie difficoltà, nonostante la sua capienza, ad ospitare le centinaia di persone convenute. Presentata da giornalista Salvatore Cannata, la candidata, che ha nella DC la sua lista principale, ha reso noto il suo programma ed ha presentato i suoi primi quattro assessori: due sarebbero riconfermati. Sono Saro Viola e Giorgio Belluardo. Gli altri due sono il sindacalista Tino Antoci(figlio del compianto assessore provinciale, Giorgio), e la ricercatrice Chiara Facello.

