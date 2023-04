Calcio. Il Ragusa a Licata. Raciti: “La salvezza? Dipende da noi”

Il Ragusa sarà di scena domani alla 15 al “Dino Liotta” di Licata per il penultimo turno del campionato di calcio di Serie D. Il tecnico Filippo Raciti dovrà fare a meno del talentuoso Serge Cess, squalificato per somma di ammonizioni. “E’ inutile andare a guardare altri campi – afferma Raciti – la salvezza dipende da noi, dipende dalle nostre capacità. Il nostro obiettivo è la vittoria anche se andiamo ad incontrare un avversario forte ed organizzato che ha fatto vedere la forza del gruppo sebbene l’età media sia bassa. Hanno dimostrato che in questa categoria ci possono stare alla grande grazie al lavoro compiuto da mister Romano e dal diesse Martello. Dovremo farci trovare pronti perché per noi questa gara diventa fondamentale. Poi, alla fine del match, inizieremo a tirare le prime somme. L’umore del gruppo? E’ buono così come lo era già la scorsa settimana. Ho trovato una squadra formata da ragazzi che vogliono salvarsi al 100% e non vogliono mollare di un centimetro. Sanno che questa situazione riguarda tutti e tutti assieme dobbiamo provare risalire. La squadra è mentalmente pronta per affrontare la gara di Licata e quella successiva. I tifosi? Sono l’arma in più. Chiedo loro di starci vicini come hanno sempre fatto. Noi onoreremo la maglia come abbiamo sempre fatto”. La gara sarà diretta da Gerardo Garofalo di Torre del Greco, gli assistenti sono Simone Corbetta di Como e Riccardo Bonicelli di Bergamo. A due giornate dalla fine è scontata ormai la retrocessione di Mariglianese e Cittanova; restano altre due squadre che dovranno andare in Eccellenza e che usciranno da due incontri di playout, perché questi si giocheranno tutti in quanto le distanze sono minime e comunque entro i 10 punti. Servirà la massima determinazione e concentrazione per riuscire a compiere l’impresa.

