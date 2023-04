Csen Ragusa. Bilancio in attivo, a Modica congresso provinciale

Bilancio in attivo per il Csen provinciale di Ragusa. Gli strumenti finanziari sono stati approvati ieri sera nel corso del congresso provinciale tenutosi nello spazio adunanze del PalaRizza di Modica. A presiedere i lavori il presidente del comitato provinciale Sergio Cassisi che ha illustrato ai convenuti le cifre degli strumenti finanziari oltre ad avere confermato che il numero delle associazioni sportive aderenti ha raggiunto quota 200. “Il 2022, rispetto al 2021 segnato completamente dalla pandemia – ha chiarito Cassisi – ci ha visto in crescita. Ma sebbene sia stato fronteggiato qualcosa di inaspettato, siamo riusciti a cavarcela. Abbiamo, comunque, cercato di gettare le basi per fortificare ancora di più la presenza delle associazioni sportive dilettantistiche sul nostro territorio e sebbene qualcuna, per ovvie ragioni dopo tutto quello che è accaduto, si è persa per strada, abbiamo provato a ridare slancio alle linee guida del nostro modo di fare sport rendendo le stesse, per quanto possibile, sempre più inattaccabili rispetto ad eventi improvvisi del genere. In ogni caso, con sempre maggiore determinazione, guardiamo al futuro convinti come siamo che soltanto così si potrà crescere ancora. Ed ecco perché incrementeremo i servizi alle associazioni ed è per questo che abbiamo delineato alcune strategie per assicurare una maggiore assistenza fiscale e amministrativa. Ringrazio ancora tutti coloro che mi collaborano, i componenti del direttivo e i responsabili di settore, che si sono pronunciati a favore del bilancio, e anche il revisore dei conti nella persona della dottoressa Sonia Mallia sempre vicina al nostro ente”. E’ stato esitato favorevolmente il consuntivo 2022 e il preventivo 2023. Sono state anche illustrate alcune novità operative che riguardano le modalità di tesseramento per gli affiliati Csen. Illustrata anche la strategia per accrescere il numero di società che hanno deciso di condividere il cammino di questo ente di promozione sportiva.

