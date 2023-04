Anffas. In un linguaggio facile da leggere: “Come si vota”

Accedere alle informazioni si può, anche con una disabilità intellettiva o del neurosviluppo, purché però i contenuti siano resi comprensibili per tutti. È partendo da questa convinzione che Anffas, a livello sia nazionale che locale, ha iniziato a studiare e diffondere il cosiddetto “linguaggio facile da leggere e da capire”, che tramite una serie di accorgimenti (font, carattere, struttura delle frasi) riesce a comunicare concetti apparentemente complessi anche alle persone con disabilità.

Facciamo questa premessa per segnalare una bellissima iniziativa del Comune di Trevi, dove tra poco si voterà per le elezioni comunali: ebbene, sul sito istituzionale dell’ ente pubblico é stata inserita anche una guida in linguaggio accessibile creata da Anffas che spiega ai cittadini con disabilità come fare ad esercitare il loro diritto al voto. Sarebbe bello che questo segno fattivo di civiltà ed inclusione (che é solo un primo passo perché c’è bisogno di un’informazione accessibile in tanti altri settori del vivere comune) fosse fatto proprio anche da altri Comuni italiani, come ad esempio quello di Modica, Ragusa, Comiso e Acate dove proprio il mese prossimo saranno chiamati a votare per le prossime comunali tutti i cittadini, con disabilità e non. Alleghiamo anche noi la Guida in linguaggio facile da leggere per i comuni e i cittadini che dovranno andare a votare.

Guida facilitata AL VOTO RAGUSA MODICA COMISO ACATE

