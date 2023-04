Monterosso Almo. Sabato si svolgerà la ”Sagra re Cavatieddi” 

Tutto pronto nel borgo Monterosso per la “Sagra dei cavatieddi”, giunta alla sua 34^ edizione. La manifestazione, che si svolgerà sabato prossimo 29 aprile, con inizio alle 19, nella suggestiva cornice di Piazza Sant’Antonio, è stata organizzata dal Comitato dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, patrona della cittadina montana. Nella piazza sono stati allestiti più stand, appositamente attrezzati, da dove sarà possibile degustare i famosi “cavatieddi muntirussani” preparati a mano da esperte ed abili massaie del quartiere Matrice, conditi con uno squisito sugo di maiale. Sarà possibile assaggiare anche le crispelle, i cannoli con la ricotta nostrana, la pagnuccata e tanti altri dolci tipici monterossani. Non mancherà del buon vino locale. La serata sarà animata con canti e musiche popolari in compagnia dei gruppi folk “I tavernieri” e “Ne lapa e ne musca”.

Salva